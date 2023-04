Bourges : la gratuité des bus tous les jours, c’est pour le 1er septembre !

C’était l’une des promesses de campagne de Yann Galut lors de son élection à la tête de Bourges en 2020. Trois ans plus tard, la gratuité définitive des bus de l’agglomération va enfin voir le jour ! Ce sera bien le 1er septembre 2023, comme annoncé à l’automne dernier.

Cette gratuité des bus concernera donc toutes les communes desservies par AggloBus, sans aucune condition de domicile ou de lieu de travail. Un dispositif qui sera aussi valable pour le transport scolaire ainsi que pour les services à la demande VitaBus et LibertiBus.

En prévision d’une plus forte affluence à la rentrée, cette gratuité sera accompagnée d’une augmentation de l’offre et d’une meilleure desserte du territoire. Des bus de plus grande capacité feront aussi leur apparition sur les lignes principales. De quoi toucher potentiellement 125 000 personnes soit un tiers de la population du département comme le rapportent nos confrères du Berry Républicain.

Plusieurs centaines d’euros économisés par an

Toujours selon le quotidien, ce dispositif permettra aux usagers d’économiser entre 130 et 360 euros par an, vous pouvez d’ailleurs faire une simulation sur agglobus.com. Une bonne nouvelle également pour désengorger le trafic en ville et réduire la pollution.

Pour le moment, la gratuité des bus est en place seulement les week-ends et exceptionnellement lors du Printemps de Bourges, qui se tiendra d’ailleurs la semaine prochaine. Le 1er septembre prochain, la préfecture du Cher deviendra donc la 2ème ville du Centre-Val de Loire à proposer des transports en commun gratuits, après sa voisine Châteauroux.