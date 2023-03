Bourges : le salarié blessé dans une explosion chez Nexter est décédé

Un employé, gravement blessé vendredi 10 mars dans l’usine de munitions Nexter, à Bourges, est décédé, annonce l’entreprise ce mardi 14 mars. Cet ingénieur d'essai de 41 ans, marié et père de trois enfants, « a succombé à ses blessures malgré l'intervention immédiate des secours et son transfert rapide à l'hôpital », précise la société dans un communiqué. Une minute de silence est observée ce mardi midi sur tous les sites du groupe et une cellule psychologique a été mise en place.

Un de ses collègues a également été blessé dans cet accident, qui aurait eu lieu lors de la manipulation d’une munition, mais dont les circonstances exactes « ne sont pas encore connues », ajoute Nexter, en soulignant « qu'une enquête est en cours pour en déterminer les causes précises ». Le Parquet de Bourges a confirmé le décès sans donner plus de détails pour le moment. L’enquête est donc requalifiée en homicide involontaire.

Selon le compte Twitter @DuAccident, qui recense les accidents du travail en France, il s'agit du 58ème décès d'un salarié sur son lieu de travail en 2023.