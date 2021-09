Bourges : une première rue scolaire mise en place pour la rentrée

Interdire une rue aux véhicules lors des entrées et sorties des classes : la municipalité de Bourges met en place en cette rentrée 2021 une première rue scolaire. « Pour plus de sérénité et de sécurité », explique-t-elle, la rue du Secrétain sera donc rendue piétonne chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 8h40 et de soir 16h20 à 16h40.

La municipalité précise qu’il s’agissait « d’une demande de la majorité des parents d’élèves », validée par le conseil d’école. Les riverains ont également été concertés sur la question, selon elle. Le concept sera-t-il élargi à d’autres établissement par la suite ? Les demandes des parents d’élèves sont en tout cas de plus en plus nombreuses, comme à Orléans où un collectif se mobilise également.