« Nous sommes les premiers à le faire », se réjouit Charles Lamboley, le directeur marketing de Vignerons des Terres-Secrètes et de Nuiton Beaunoy, deux caves coopératives situées en Saône-et-Loire et en Côte-d'Or. Dans quelques semaines, le millésime 2021 sera vendu dans des bouteilles consignées.



Et Charles Lamboley est confiant. « Il y a un intérêt assez fort de la part du consommateur et on revient à ce qui se faisait dans le passé, le vin en consigne a toujours existé, des filières comme la bière n’ont jamais arrêté ». Le directeur marketing parie que d’autres producteurs vont les suivre. « Dans le contexte de crise énergétique, produire du verre ça coûte très cher, le facteur économique va rentrer en compte ».

Concrètement, les clients qui se rendront dans un des trois caveaux, paieront une consigne qu’ils récupéreront ensuite en rapportant les bouteilles, qui seront ensuite collectées, lavées et réutilisées.

Ce projet de consigne fait suite à la création par les deux caves de la gamme Cerço, un vin en conversion bio, éco-conçu. Une gamme qui se veut la plus durable possible rapporte Charles Lamboley. La bouteille fait 395 grammes, (-20% par rapport à une bouteille de Bourgogne classique). Le bouchon lui est fait en liège français. L’étiquette comporte des pigments naturels, le carton est allégé, kraft, recyclé et compostable. A noter aussi l’absence de capsule de surbouchage.

Les bouteilles, elles, sont vendues entre 9,50 et 12,90 euros. A consommer avec modération.