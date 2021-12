Bourgogne : la neige perturbe la circulation

D'importantes chutes de neige la nuit dernière ont provoqué des difficultés de circulation ce vendredi matin en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier en Saône-et-Loire, font savoir les préfectures.

La préfecture de Saône-et-Loire a d’ailleurs activé le Centre opérationnel départemental et interdit la circulation des poids lourds dans le sens Dijon-Lyon sur l'A39. L’est du département est notamment concerné, ainsi que les environs d’Autun et également ceux de Luzy, dans la Nièvre. Dans son dernier point, à 9h15, la préfecture de Saône-et-Loire indiquait également que 24 cars scolaires n’ont pas pu circuler, et que neuf étaient victimes de perturbations.

Le retour à la normale est attendu dans la matinée, maintenant que le réseau secondaire est dégagé. Cependant, du gel est attendu dans la soirée, la vigilance reste donc de mise, rappelle la préfecture de Saône-et-Loire.