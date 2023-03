Bourgogne : les nappes phréatiques affichent des niveaux de juin-juillet

Le chiffre est inquiétant. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 80% des nappes phréatiques présentent des niveaux jugés de modérément bas à très bas. L’ensemble du territoire est touché. La Bourgogne, particulièrement. « Normalement à cette période, les nappes se rechargent et les niveaux sont donc plutôt hauts », explique Clément Doney, hydrogéologue au BGRM. « On a des niveaux observés habituellement en juin voire juillet », s’alarme-t-il.

Les pluies des derniers jours ont fait du bien mais il est encore trop tôt pour voir le niveau des nappes remonter. Des précipitations encore insuffisantes pour inverser la situation. Pour cela, il faudrait que les mois de mars et d’avril soient très pluvieux. Dans le cas contraire, on devrait selon l’hydrogéologue connaître une nouvelle sécheresse et plus précocement qu’en 2022.

Existe-il des moyens techniques pour recharger les nappes ? En Haute-Garonne, le BRGM expérimente la recharge artificielle via des canalisations dédiées. Objectif, stocker cette eau l’hiver pour s’en servir l’été. Le projet a ses limites. « Il utilise des surplus de pluie, si ça ne pleut pas, ça ne marche pas », résume Clément Doney. L’hydrogéologue invite surtout chacun à repenser son utilisation.