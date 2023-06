Bourgogne : un pass découverte pour visiter la région

L’été s’annonce bien en Bourgogne-Franche-Comté. Pour ce mois-ci, les réservations sont en hausse de 38% sur un an. Pour les mois suivants, les réservations sont stables, et 60% des professionnels se disent « très confiants », selon Patrick Ayache, vice-président en charge du tourisme à la région. Il faut dire que le premier trimestre a vu les nuitées bondir de 3,3% par rapport à 2022 et surtout les étrangers font leur retour après plusieurs années difficiles en raison de la crise sanitaire.

Les locaux, eux, peuvent aussi visiter la région, à des prix attractifs avec le lancement d’un Pass découverte. « L’objectif, c’est qu’ils connaissent mieux leur région, c’est permettre aux Francs-Comtois d’aller en Bourgogne et inversement », explique Patrick Ayache. Au total, plus de 130 lieux, activités de loisirs sont à prix réduits voire gratuits. On retrouve l’Abbaye de Cîteaux (Côte-d’Or), la citadelle de Besançon (Doubs), le château de Maulnes (Yonne), la maison de Louis Pasteur à Arbois, le musée Peugeot à Montbeliard (Doubs), le Musée de la Loire à Cosne-sur-Loire (Nièvre).

Trois formules sont possibles. Pour trois jours comptez 30 euros par adulte, 7 jours pour 45 euros et 80 euros pour l’année. Des tarifs préférentiels sont proposés également aux étudiants, aux personnes à mobilité réduite et aux demandeurs d’emploi.

Pour l’acheter, rendez-vous sur internet ou dans un office de tourisme.