Brésil : des panneaux publicitaires assurent la sécurité des femmes aux arrêts de bus

Une opération sécurité qui a été déployée à Rio de Janeiro, São Paulo, mais aussi dans sa banlieue nord, à Campinas.

Objectif : permettre aux femmes seules de se sentir en totale sécurité aux arrêts de bus.

Pour y parvenir, Eletromidia a signé un partenariat avec AlmapBBDO pour créer les premiers arrêts de bus surveillés.

Entre 20 h et 5 h du matin, ces panneaux publicitaires lumineux se muent, le cas échéant en système de surveillance et d’appel au secours grâce à une connexion internet, des micros et une caméra de vision nocturne.

A toute heure de la soirée ou de la nuit, les femmes seules peuvent utiliser le panneau publicitaire pour appeler un centre d’appels Eletromidia qui les secourent au plus vite.