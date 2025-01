"Britney sans filtre" : une série documentaire sur Britney Spears diffusée par Arte en janvier

Son histoire n’en finit pas de fasciner le grand public : la chanteuse Britney Spears fait l’objet d’un documentaire qui sera diffusé à partir du 15 janvier sur arte.tv. Baptisé Britney sans filtre et réalisé par Jeanne Burel, il est composé de 5 épisodes d’une douzaine de minutes.

Ce que la société a fait de Britney Spears

Particularité ? Le documentaire s’intéresse essentiellement aux rouages de la société du spectacle et à ses conséquences sur l’ascension et la descente aux enfers de la chanteuse de « Baby One More Time » et « Toxic ». Le premier épisode est ainsi consacré à la machine Disney, le second à la sexualisation de la star, le troisième à la presse people, le quatrième aux fans et aux réseaux sociaux et le dernier à la réappropriation par Britney Spears de son image.