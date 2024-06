Bureau de vote, carte d'électeur, bulletins : les infos pratiques des élections européennes 2024

Quand se déroule le scrutin ?

Le scrutin a débuté jeudi 6 juin aux Pays-Bas. Il se tient jusqu’au dimanche 9 juin, jour de vote en France métropolitaine et dans une majorité de pays. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, mais certaines grandes villes peuvent proposer de voter jusqu’à 19h ou 20h.

Où trouver mon bureau de vote ?

L’adresse de votre bureau de vote est inscrite sur votre carte d’électeur. Si vous ne l’avez pas reçue ou si vous l’avez perdue, vous pouvez vous rendre sur le site service-public.fr. Cela vous permettra de vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et de connaître l’adresse de votre bureau.

De quoi ai-je besoin pour voter ?

Pour les villes de plus de 1.000 habitants, une pièce d’identité originale et en cours de validité est obligatoire. La carte d’électeur, elle, est facultative. Elle permet surtout aux assesseurs de vous retrouver plus facilement. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, la pièce d’identité n’est pas obligatoire mais le président du bureau de vote peut l’exiger en cas de doute.

Je n’ai pas reçu toutes les professions de foi des candidats, est-ce normal ?

Oui, toutes les listes n’ont pas fourni de propagande électorale. Sur les 38 enregistrées, seules 15 ont transmis des professions de foi et 12 des bulletins de vote. Le financement de ce matériel électoral est en effet à la charge des listes, et toutes n’ont pas les moyens d’imprimer les professions de foi et bulletins, d’autant plus qu’il faut obtenir 3% des suffrages pour se faire rembourser les frais de campagne. Le ministère de l’Intérieur propose cependant un site pour consulter tous les programmes des candidats.

Il manque des bulletins dans mon bureau de vote, est-ce normal ?

Oui. Il convient aussi aux listes de fournir les bulletins de vote. Pour les plus petites, là aussi le coût est trop important. Elles ciblent donc plutôt les territoires où elles sont le plus susceptibles de faire un bon score pour distribuer les bulletins qu’elles auront pu faire imprimer. Les listes proposent donc d’imprimer soi-même son bulletin, téléchargeable sur leur site internet. Quelques règles sont cependant à respecter : le bulletin doit être imprimé en format A4, sur un papier blanc d’un grammage compris entre 70 et 80g/m2, avec une encre d’une seule couleur et ne comportant aucune mention manuscrite. Les bulletins qui ne respectent pas ces règles seront considérés comme nuls.