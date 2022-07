C’est la photo de l’année : la première image du fin fond de l’univers dévoilée

Ça ne remplira pas le frigo mais les scientifiques du monde entiers sont comme des fous. Remballez vos photos de lever de soleil : la photo la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers lointain a été dévoilée ce mardi 12 juillet.

La première image du télescope James Webb. Un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

"La plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers"

Cette première image scientifique et en couleur du télescope James Webb marque un jour "historique", a salué le président américain Joe Biden lors d’un événement tenu à la Maison Blanche, six mois après le lancement en orbite de ce télescope spatial, le plus puissant jamais conçu.

Cette photographie est "l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers jusqu'ici", a déclaré la Nasa.

Pour les profanes comme nous tous : on y voit des taches lumineuses « aka » des galaxies et il y en a un paquet !! On n’est pas seul je vous le dit…