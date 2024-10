"C’est le monde à l’envers", "L’Amour ouf", "Bambi" : à voir au cinéma le 16 octobre

"L'amour Ouf !" et "C'est le monde à l'envers", au cinéma le 16 octobre.

Adèle Exarchopoulos et François Civil sont Jackie et Clotaire.

Dans L’Amour ouf, l’acteur - réalisateur du Grand Bain – est de retour derrière la caméra pour raconter l’histoire d’amour, en dépit des années et des turpitudes, de deux jeunes du nord de la France.

Pas le dernier pour plaisanter, Gilles Lellouche sait aussi se faire sérieux et donner l’intensité et l’émotion nécessaire à un film qui est à la fois une romance échevelée et un véritable coup de poing.

Également au cinéma

Et puis on retrouve un peu de légèreté avec la nouvelle comédie de l’explorateur du Grand nord, Nicolas Vanier. S’il a aujourd’hui abandonné le documentaire, ses films véhiculent toujours un message de nature et de valeurs humaines.

Ici, il vole au secours du monde agricole à travers l’histoire d’un trader parisien contraint de partir vivre avec femme et enfant à la campagne alors que la crise fait rage.

Pour subsister, il doit alors travailler dans une ferme tenue par une famille d’agriculteur… Ces deux mondes que tout oppose parviendront-ils à cohabiter ? Pas facile…