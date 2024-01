Un indice de durabilité doit voir le jour en cette nouvelle année. Il s'agit tout simplement d'un code couleur et d'un système de notes allant de 1 à 10, pour savoir ce que vaut l’appareil que l'on achète sur le long terme.

Les notes de chaque produit sont données en fonction de différents critères. Par exemple : la facilité à réparer l’équipement, sa fiabilité, la disponibilité des pièces mais aussi leurs prix.

Un système de note renforcé par un code couleur pour que ce soit plus visible et plus intuitif pour le consommateur : rouge foncé pour les mauvais élèves (de 1 à 1,9), vert foncé pour les meilleures (8 à 10).

Exemple concret : la télévision. Si ce genre de produits peut mettre à disposition une assistance à distance, c’est forcément un plus. Autre cas pratique pour les téléphones portables : ces derniers auront une bonne note s’ils permettent aux utilisateurs d’avoir accès facilement à un schéma de démontage par exemple.

Mais qui note ces produits ? Les producteurs ou les personnes qui importent tous ces appareils.