Tout le monde connait désormais la shrinkflation, cette technique qui permet aux industriels de réduire la quantité d’un produit tout en maintenant ou augmentant son prix. Voici désormais venir "sa petite sœur" : la stretchflation.

Prêt pour apprendre un nouveau mot ? Il s’agit cette fois d’augmenter la quantité d’un produit, et par la même occasion, d’élever son prix, mais pas vraiment de manière proportionnelle.

On s'explique avec un exemple. D’après Olivier Dauvers, journaliste spécialisé de la grande distribution, la gamme « Original Bun’s » de McCain de 400 grammes était à 2,93 euros. Aujourd’hui, le produit a augmenté de 60 grammes, et a pris1,06 euro de plus. Au prix au kilo, cela représente une hausse de plus d’1,30 euro, soit 35% d’augmentation, alors que la quantité de produit, elle, n’a grossi que de 15%.

McCain n’est pas la seule à faire de la stretchflation. Selon nos confrères de Sudinfo, certaines dosettes Starbucks ou des gels douche Tahiti seraient aussi des adeptes de la technique.

Alors méfiez-vous quand vous faites vos courses, et regardez toujours le prix au kilo pour ne pas vous faire avoir.