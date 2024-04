C’est quoi les « Pfas », dont tout le monde parle en ce moment ?

C’est l’un des suites qui alimentent les discussions autour de la machine à café depuis quelques jours. C’est quoi les « Pfas » ? Au-delà de ne jamais trop savoir comment le prononcer, le nom de ces polluants éternels donnent déjà envie au cerveau d’aller s’intéresser à autre chose. Mais il est tout de même très intéressant de comprendre de quoi il s’agit… car ils sont partout. Vraiment partout ! Et pour cause, les « Pfas », ou « per et polyfluoroalkylées » sont en fait des substances chimiques, composées d’atomes de carbone et de fluor. Le résultat est une composante extrêmement résistante, et ça, les industriels l’ont bien compris.

L’un des plus anciens usages des Pfas remonte à la Seconde guerre mondiale, et plus précisément le Projet Manhattan, dans lequel les Américains s’étaient lancés dans la conception de la bombe atomique. Un passage de l’Histoire normalement enseigné à l’école et traité dans le film Oppenheimer Christopher Nolan.

Les députés appelés à se prononcer

Comme souvent avec les conflits, des avancées technologiques sont réalisées, et elles servent ensuite dans la vie quotidienne. Ce qui est aussi le cas des Pfas. À l’issue de la guerre, les industriels se sont appropriés ces substances chimiques, du fait de leur grande résistance, pour les intégrer dans nos vêtements, ainsi rendus imperméables, dans nos produits cosmétiques ou bien encore dans nos ustensiles de cuisine. Le problème, c’est que ces substances chimiques ne disparaissent jamais. Alors quand nos poêles sont détruites, les Pfas se retrouvent ensuite dans l’eau, qui devient contaminée, avant de se retrouver dans notre corps. Ainsi, la quasi-totalité de la population française est contaminée.

C’est pour cette raison qu’un projet de loi était examiné à l’Assemblée nationale ce jeudi 4 avril. Le texte, porté par les députés écologistes, prévoyait notamment l’interdiction de ces substances chimiques dans nos ustensiles de cuisine à compter du 1er janvier 2026. Mais les députés de la majorité, des Républiques et du Rassemblement national ont fait retirer cette partie du texte, estimant qu’elle était trop dangereuse pour la sauvegarde de certains emplois - la France habite notamment les usines Tefal, appartenant au groupe SEB, à Rumilly, en Haute-Savoie. Pourtant, les Pfas sont bien présents dans toutes nos poêles et autres ustensiles, leur offrant des propriétés antiadhésives et une résistance très importante.

Quels risques ?

Le reste du texte a cependant été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. C’est-à-dire que dès le 1er janvier 2026, les industriels auront interdiction d’avoir recours aux Pfas pour la conception de nos vêtements ou de nos produits cosmétiques.

Car au-delà de la contamination de l’eau, qui est déjà en soit un enjeu de santé publique, les Pfas sont aussi de possibles perturbateurs endocriniens. Les scientifiques soupçonnent aussi ces substances chimiques d’être potentiellement cancérogènes et neurotoxiques. Un beau cocktail.