C’est une première, la NASA va tenter de dévier la trajectoire d’un astéroïde !

Voilà un scénario digne des plus grands films hollywoodiens ! Ce lundi 26 septembre, la NASA va découvrir le résultat du tout premier test mondial de défense planétaire ! Concrètement, la mission, intitulée Dart, consiste à tenter de dévier la trajectoire d’un astéroïde qui ne présente aucune menace pour la planète Terre. Pour ça, un vaisseau, pas plus grand qu’une voiture, a décollé il y a dix mois, en novembre 2021. Lancé à plus de 20 000 km/h, le vaisseau s’écrasera ce lundi sur l’astéroïde, qui s’approche, au plus près, de notre planète à plus de sept millions de kilomètres.

Si, pour l’instant, très peu d’astéroïdes sont estimés dangereux pour l’Homme, « la Terre est frappée par des astéroïdes depuis des milliards d’années et ça se reproduira » selon Nancy Chabo, scientifique au Laboratoire de physique appliquée de l’université Johns-Hopkins. L’objectif est donc principalement de pouvoir anticiper ce type de besoin, en cas de danger futur.