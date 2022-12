"C'était juste incroyable" : Kate Winslet a battu des records d'apnée sur le tournage du film "Avatar 2"

Il y a treize ans, Avatar voyait le jour. Aujourd'hui, le plus gros succès de tous les temps, la "saga fantastique tropicale avec des extraterrestres bleus aux messages environnementaux", s'apprête à faire son grand retour au cinéma le 14 décembre prochain avec le second volet, baptisé Avatar - La Voie de l'eau. Alors que James Cameron, le réalisateur du film, a prévenu que ce deuxième chapitre d'Avatar se déroulera principalement sous l’eau, un "Bora Bora sous stéroïdes" selon ses mots, l'actrice Kate Winslet s'est confiée sur l'incroyable prouesse qu'elle a dû réaliser sur le tournage.

Kate Winslet bat le record de Tom Cruise

La comédienne de 47 ans, qui interprète le personnage de Ronal dans Avatar 2, a révélé être restée 7 minutes et 14 secondes en apnée pour les besoins d'une scène, dans une cuve de 37 mètres de haut contenant quasiment 1 million de litres d'eau. La star britannique a ainsi battu le record de Tom Cruise, aka le roi des cascades, qui n'était resté "que" six minutes en apnée sur le tournage de Mission impossible 5, sorti en 2015. Kate Winslet doit cette prouesse à de multiples entraînements avec des plongeurs militaires.

"C’était juste incroyable et j’étais très fière de moi. Mais je ne pourrais probablement jamais le refaire. Cela s’est produit au bout de quatre semaines d’entraînement assez intense et c’était dans le réservoir de plongée, dans la cuve d’entraînement. Mais j’ai adoré", a-t-elle confié à Entertainment Tonight. C'était d'ailleurs une volonté de James Cameron, connu pour son exigeance, d'imposer aux acteurs de tourner les scènes sous l'eau au lieu de recourir à des effets spéciaux. "Quand on veut donner l’impression que les gens sont sous l’eau, il faut qu’ils soient sous l’eau. Si vous tournez dans un western, vous apprenez à monter à cheval…", a déclaré le réalisateur auprès du New York Times. Nul doute que ce second volet saura transporter les spectateurs dans le voyage féérique vers Pandora.