Cœur de Pirate en concert à Amboise : "Ça va être une superbe expérience !"

Son dernier album studio, le 6 ème au total, se penche sur l’amour et les peines qui en découlent, inspirées du passé sentimental de l’artiste de 32 ans. Le tout influencé par la chanson française des années 70. « Je pense que c’était pour moi la musique de prédilection pour parler de l’amour et c’est ce que j’ai exploré », explique-t-elle.

Après bientôt 15 ans de carrière et de nombreuses récompenses, Cœur de Pirate profite désormais de sa liberté artistique : « Je peux me faire plaisir niveau musical, j’ai mon label au Québec, je peux faire un peu ce que je veux », sourit-elle. Et porte un regard satisfait sur le chemin parcouru. « Je me trouve très chanceuse, 15 ans c’est quand même pas mal. Ce n’est pas aussi intense que ça ne l’était à une époque, mais je suis contente de savoir que je suis encore là dans le paysage ».