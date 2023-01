Campagne de mécénat pour sauver la chapelle du château de Gizeux

Géraud et Stéphanie de Laffon mettent toute leur énergie dans la rénovation du château. Le dernier projet en date concerne donc la chapelle. Les murs sont de la Renaissance mais toute la décoration intérieure date d’il y a à peu près 150 ans. « Toute la décoration intérieure est très belle, avec une voute en bois, en coque de bateau renversé, nous apprend Séphanie de Laffon , avec un ciel bleu étoilé, des bouquets de fleurs… on a aussi de très beaux vitraux à l’intérieur ».

Situé entre la Touraine et l’Anjou, le château de Gizeux est classé Monument historique. La partie du château la plus ancienne date du XIVème siècle, mais d’autres ont été construites à la Renaissance et au XIXème siècle. Et il est entré dans la famille des propriétaires actuels, peu avant la Révolution.

Le budget estimé pour ces travaux avoisine les 150 000 euros. Alors pour financer ce projet, les propriétaires du château de Gizeux ont lancé une campagne de mécénat participatif sur la plateforme Dartagnans, Elle « permettra à tous les amoureux des vieilles pierres qui le souhaitent de contribuer, à leur mesure, à la sauvegarde du patrimoine ligérien ».

C’est aussi un moyen d’apporter son soutien à Géraud et Stéphanie de Laffon, passionnés et soucieux de garder l’édifice en bon état. Car des travaux, il y en a toujours eu… « Tous les ans on fait des travaux, nous explique Stéphanie. C’est un travail de longue haleine. On habite le château depuis presque 20 ans et il n’y a pas eu une seule année sans qu’on fasse des travaux ».