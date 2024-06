Canada : avec une mise en scène digne des keynotes d’Apple, McDo dévoile un nouveau produit et casse Internet

Oubliez les présentations magistrales de Steve Jobs (Apple) ou d'Elon Musk (Tesla). Les vrais boss de la keynote, c’est désormais Mcdo. La chaine de fast-food vient de présenter sa nouvelle création au salon de la poutine (Canada) devant des fans survoltés.

Avec une musique ressemblant à celle de 2001 : L’Odyssée de l’espace en fond, un présentateur s’avance sur une scène moquettée de rouge. "Une poutine... un nachos... une idée", commence-t-il, alors que sur deux écrans géants derrière lui défilent les produits séparément. Avant le climax tant attendu. "Une réalité... Passionnés de poutine, je vous présente la nouvelle poutine aux nachos avec poulet de McDo !". La foule est en délire tel le public d’Emmanuel Macron et son "C’est notre projeeeet !", lancé lors de la campagne présidentielle de 2017. "On l’a fait !", conclut le présentateur sous les applaudissements et les cris de joies des spectateurs.

La présentation, très humoristique, a buzzé sur les réseaux sociaux mais elle a surtout divisé les fans de McDonald's. Dans les commentaires, de nombreux internautes ont fait part de leur impatience de goûter cette toute nouvelle version de la poutine, tandis que d’autres sont plus mitigés sur l’harmonie du plat avec la sauce et les nachos.

Malheureusement pour y goûter, il faudra se rendre au Québec. "Vous voulez pas faire venir la poutine au McDo en France svp ?", supplie un internaute. Et vous, ça vous tenterait ?