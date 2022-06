Carburants : le litre de gazole, de nouveau au-dessus de 2 euros

Les prix du carburants atteignent de nouveaux sommets… d’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, le prix moyen du litre de gazole valait 2,07 euros la semaine dernière. Soit une hausse 11 centimes en l’espace de 7 jours seulement pour le carburant le plus consommé de France. La barre fatidique des 2 euros n’avait par ailleurs plus été dépassée depuis la remise de 18 centimes par litre d’essence déployée par le gouvernement. Concrètement, le litre de gazole, sans la remise, serait aujourd’hui situé entre 2,22 et 2,28 euros !

Une nouvelle aide à la rentrée

Concernant le Sans-Plomb 95, le carburant continue aussi d’augmenter, mais de façon moins conséquente. Le ministère de la Transition écologique indique que le carburant est passé à 2,10 euros en moyenne pour un litre la semaine dernière, soit une hausse de 3 centimes sur 7 jours. Il faut désormais débourser 2,20 euros pour un litre de Sans-Plomb 98. À noter que le gouvernement serait en train de travailler sur une nouvelle aide concernant les carburants. Mise en place d’ici la rentrée prochaine, elle sera destinée aux usagers régulièrement sur la route.