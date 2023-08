Carburants : les prix repartent à la hausse début août

Mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. Alors que les prix des carburants ont chuté depuis le printemps, ils augmentent de nouveau cet été. Selon les données du ministère de la Transition écologique, il faut actuellement compter 1€80 le litre de gazole et 1€89 celui de SP95-E10. Des prix respectivement 14 et 11 centimes plus élevés que début juillet.

Comment expliquer cette hausse ? Plusieurs pays exportateurs de pétrole, comme l’Arabie Saoudite et la Russie, ont décidé de baisser leur production afin de faire remonter le prix du baril. La baisse de la production devrait encore se poursuivre en septembre et continuera à se faire ressentir à la pompe. Il y a un an, à l’été 2022, le litre de carburant avait dépassé les 2 euros en France, en raison des craintes d’approvisionnement suite à la guerre en Ukraine.