C’est un jeu auquel on a tous déjà joué au moins une fois dans une vie. Emblématiques grâce à leurs petits monstres attachants, les cartes Pokémon connaissent un succès qui ne faiblit pas. Depuis la création du jeu dans les années 90, il s’est vendu plus de 30 milliards de cartes à collectionner ! On compte même 60 % de passionnés français qui se déclarent collectionneurs depuis moins de 4 ans, validant cette « pokémania ».

Pourtant, c’est en 2020-2021 que ce terme a commencé à être employé pour qualifier un regain de popularité encore inégalé. Au cœur de la période COVID, s’est démocratisée la pratique de l’achat revente de cartes. Collectionner des cartes est devenu un business et certaines ventes ont même atteint des sommes records. Une carte Dracaufeu a par exemple été vendue 12 000 € à Troyes, « certaines personnes investissent dans les cartes pour en faire comme des placements financiers et spéculent sur la valeur future de la carte », explique Laure Estève, membre de l’équipe d’Octopus Game.

Des jeux qui se professionnalisent

Des valeurs non-négligeables, qui ont attiré certains youtubeurs et streamers à se pencher sur le domaine. Au-delà des habitués comme le célèbre David Lafarge, de nombreux néophytes sont retournés vers leur passion de jeunesse. Lors de ces vidéos, les créateurs de contenus se filment pendant qu’ils ouvrent des paquets de cartes, en espérant obtenir les plus rares. Laure Estève affirme, « il y a un côté plaisir à voir ce qu’a ouvert l’autre et on est toujours content de voir une belle carte sortir ». Un contenu qui plaît aux Français, puisque certaines vidéos autour des Pokémons cumulent plusieurs millions de vues.

C’est pour mettre en avant cet univers et plein d’autres, qu’ouvre le samedi 15 juin prochain, une nouvelle boutique à Bourges, nommée Octopus Game. Leur but : faire perdurer l’amour des Français pour les cartes à collectionner, mais aussi initier les novices à cet « art », « la jeune communauté Pokémon, ce sont souvent des collectionneurs au départ, mais par ignorance du jeu et de ses règles », soutient Laure Estève.

Des univers infinis

Si les règles du jeu de cartes Pokémon ne sont pas si évidentes, c’est sûrement parce qu’il est à l’origine un jeu vidéo. On peut même parler d’univers complet qui est très présent dans la société. Jeux, peluches, films, vêtements, tout est fait pour que la ferveur ne redescende jamais. On se souvient tous d’ailleurs du phénomène Pokémon Go qui avait fait sortir des milliers de joueurs de chez eux pour chasser les Pokémon dans les rues. En 2022, l’application avait déjà rapporté plus d’un milliard de dollars, seulement 5 ans après sa sortie.

Cependant, si Pokémon reste le jeu phare, il ne faut pas négliger les autres univers de cartes à collectionner, qui ont chacun leur communauté. Les principaux concurrents aux petits monstres japonais, sont les cartes Yu-gi-oh (elles aussi japonaises) et Magic, un jeu inspiré d’un univers fantaisie. En août 2023, Disney a même rejoint l’aventure des cartes à collectionner, en lançant son jeu Lorcana, inspiré des différents univers de ses films d’animation.

Des univers complètement différents, mais qui restent ouvert à tous, comme l’assure Laure Estève, « Il y a des joueurs de Magic qui se sont mis à Pokémon en voyant jouer les autres et inversement ». Dans le même cadre, 13 % de la population française adulte dit collectionner activement ou passivement des cartes à jouer. D’ailleurs, si vous vous rendez à l’Octopus Game ce week-end, vous pourriez avoir la chance d’y croiser l’interprète du mythique générique Pokémon.