Cas de botulisme en Indre-et-Loire : les bocaux de pesto responsables de la contamination

L'Institut Pasteur a confirmé ce jeudi 12 septembre dans la soirée que le botulisme était responsable de l'hospitalisation de plusieurs personnes en Indre-et-Loire. Cinq personnes sont tombées malades après avoir consommé du pesto à l'ail des ours de la marque « O Ptits Oignons ». Les conserves sont bien responsables de la contamination à cette toxine. Les cinq patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. Il s’agit de trois hommes et de deux femmes, nés entre 1988 et 1992.

Une vaste campagne de rappel des conserves concernées avait été lancée en début de semaine. Les autorités cherchent à identifier les acheteurs d'environ 600 bocaux, susceptibles de se trouver dans la France entière. Ces bocaux, vendus sur des foires entre mars et septembre, doivent être jetés sans être ouverts. En cas de symptômes (problèmes oculaires, problèmes de déglutition), il faut immédiatement appeler un médecin ou le 15. Le botulisme est une affection neurologique rare et grave, provoquée par une bactérie se développant dans des aliments mal conservés. Elle est mortelle dans 5 à 10% des cas.