C’est quoi le « décrochage polaire ? »

Un courant d'air frais va descendre sur la France. Et avec lui, des averses !

Non, ne rangez pas tout de suite vos vestes au placard ! Vous pourriez toujours en avoir besoin cette semaine, alors qu’une nouvelle baisse des températures est annoncée. En cause ? Un phénomène météorologique intitulé « décrochage polaire ». Il s’agit ni plus, ni moins, d’une relative baisse des valeurs, liée à un courant d’air frais qui descend du pôle nord.

Les sites spécialisés indiquent que ce fameux courant est habituellement cantonné au nord du globe. Cependant, il lui arrive parfois de visiter un peu les pays plus au sud, comme cette semaine, où il arrivera jusqu’en France. La conséquence, c’est cette arrivée d’air frais prévue cette semaine qui feront passer les températures sous les valeurs de saison.

Quand reverra-t-on le ciel bleu ?

Certains s’en plaindront probablement, les températures estivales ayant fait irruption ce week-end. Mais les chaînes météo préviennent : il ne s’agit pas d’une baisse significative. Les records de basses températures pour la saison seraient encore bien loin. On parle ici de valeurs légèrement en-deçà, de l’ordre de 3 à 5 degrés sous les normales de saison.

Pour le retour des beaux jours, il ne faudra probablement pas compter dessus avant le week-end prochain. Certaines prévisions annoncent une amélioration dès jeudi, mais le temps devrait rester très couvert vendredi dans toute la France. Des averses sont aussi à prévoir.