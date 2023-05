Ce samedi 13 mai, laissez la voiture au garage et optez pour le train ! La SNCF et la Région Pays de la Loire mettent en place la journée Planète TER avec des tarifs à prix cassés sur les billets de train. Comptez 5€ l’aller-retour pour des trajets effectués au départ et à destination de toutes les gares et arrêts de la région. Ces billets seront mis en vente dès demain, vendredi 12 mai, sur tous les canaux y compris sur le site TER.

Notez tout de même que pour bénéficier de ces billets, il faut obligatoirement valider un arrêt ET un retour. Cette opération a pour but de faire un geste pour la planète en privilégiant les mobilités douces plutôt que la voiture. Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), voyager en train pollue 32 fois moins que de circuler en voiture.