Le saviez-vous ? Les maisons de vente ne sont pas réservées qu’à une élite ! Car lorsqu’on parle de ventes aux enchères, on a tendance, à tort, de penser aux grandes ventes d’œuvres d’art. Et pourtant, c’est en réalité bien plus ouverts que ce que l’on croit, et c’est ce que cherchent à prouver les journées Marteau, organisées par le syndicat national des maisons de vente. Ces trois jours ont en effet pour but de promouvoir les enchères, le métier de commissaire-priseur, et d’engager le public à sauter le pas de la porte d’une vente.

« Dites-vous bien que tout ce qui peut être vendu de façon générale, peut l’être également aux enchères, nous explique Maître Cécile Solibieda, commissaire-priseur à Orléans. Donc on vend très bien des objets de très grandes qualités, mais aussi des objets très courants lors de ventes dîtes « brocantes ». Où on vend des choses qui se vendent 5, 10, 15, 20 euros… »

Les Journées Marteau des commissaires-priseurs permettent alors chaque année au grand public de faire gracieusement expertiser et estimer leurs objets, bijoux ou encore œuvres d’art. Des animations sont alors programmées, comme à Orléans par exemple, où des ateliers seront proposés. « On va préparer quelques objets à montrer, mais les gens peuvent venir aussi avec le leur. Et on va expliquer dans quel contexte l’objet a été produit (…) quelle est sa valeur (…) sur quoi on se base pour expertiser ».

Au-delà des expertises, c’est aussi l’occasion pour le public d’en apprendre plus sur le métier de commissaire-priseur. Et peut-être susciter des vocations…

En Centre-Val de Loire, plusieurs rendez-vous sont programmés :

Bourges (18)

Dans le cadre des Journées Marteau, COLLECTOYS propose une journée d’expertises gratuites le vendredi 12 mai 2023, de 8 h 30 à 20 h, à Bourges.

3, rue Denys Dodart - Bourges.

Tours (37)

Dans le cadre des Journées Marteau, l’ HÔTEL DES VENTES GIRAUDEAU propose une vente aux enchères de vins, Champagnes et alcools, le vendredi 12 et le samedi 13 mai 2023, à Tours.

246-248 rue Giraudeau – Tours

Orléans (45)

Dans le cadre des Journées Marteau, DE MAREDSOUS SOLIBIEDA propose une journéed'apprentissage à l'expertise avec Maître Cécile Solibieda, le samedi13 mai 2023, à 10 h ou14 h à Orléans.

Sur réservation.

Hôtel des ventes Madeleine - 64, rue du Faubourg Madeleine – Orléans