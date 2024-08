Cérémonie d’ouverture des JO : la chorégraphe orléanaise Maud le Pladec porte plainte pour cyberharcèlement

Elle a reçu plusieurs dizaines de mails de menace et de messages haineux après la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 le 26 juillet dernier : la directrice de la danse des Jeux Olympiques et Paralympiques, Maud Le Pladec, dépose plainte pour cyberharcèlement, a-t-on appris ce jeudi 8 août.

La plainte de celle qui est également directrice du centre chorégraphique national d’Orléans a été jointe à plusieurs autres, dont celle du directeur artistique de la cérémonie, Thomas Jolly, également victimes de menaces. « En tant que directrice et chorégraphe, on a exposé une vision du monde. J’assume l’entière responsabilité artistique. Nous n'avons visé personne, nous n'avons pas créé cette polémique » explique-t-elle. « L'art fait réagir, il peut être clivant. Mais ça ne justifie pas le cyberharcèlement et les menaces de mort. »

L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Si 85% des Français ont jugé la cérémonie d’ouverture « réussie » selon un sondage Harris Interactive, cette dernière a été particulièrement critiquées dans les milieux religieux et conservateurs. La DJ Barbara Butch et la drag-queen Nicky Doll, qui ont participé à l’événement, ont également reçu des menaces et ont porté plainte.