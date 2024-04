Le soleil revient petit à petit, vous allez peut-être avoir des petites vacances, partir à la mer, et donc, vous badigeonner de crème solaire pour le visage. Attention, d’après l’UFC Que Choisir, un tiers d’entre elles ne protègent pas assez.

L’association de consommateurs a testé 13 produits étiquetés SPF 50 et SPF 50+, et il y a donc cinq marques qui ne respectent pas, selon elle, les niveaux attendus de protection solaire : Vichy, Biotherm, Lancaster, Isdin et Rituals.

Conséquence : l’UFC a saisi la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour qu’elle puisse intensifier ses contrôles et sanctionner toutes ces marques.

Et dans un communiqué, l’association a aussi demandé aux fabricants de rendre leurs produits conformes aux indices affichés.

Petit rappel, selon Santé Publique France, la cause principale des cancers de la peau reste l’exposition aux rayonnements solaires.

Enfin, il faut savoir que depuis quelques années déjà, ces crèmes solaires sont critiquées pour contenir des cellules jugées cancérogènes ou dangereuses pour l’environnement.