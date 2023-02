Ces scientifiques veulent ressusciter un animal préhistorique disparu depuis des centaines d'années

Et si le film Jurassic Park devenait une réalité ? Cela pourrait peut-être arriver plus vite qu'on ne le pense grâce à Colossal Biosciences, une start-up américaine créée en 2021, qui vient de se lancer un nouveau défi de taille. Il y a quelques jours, l'entreprise a annoncé avoir levé 150 millions de dollars pour donner vie à un dodo d'ici six ans. Cet animal légendaire, originaire de l'Ile Maurice, a disparu vers 1662.

"Ce que nous essayons de faire, c’est d’isoler les gènes qui distinguent le dodo", a déclaré Beth Shapiro paléogénéticienne principale de Colossal Biosciences. "Nous sommes clairement au milieu d'une crise d'extinction. Et il est de notre responsabilité de raconter des histoires et de susciter l'enthousiasme des gens de manière à les inciter à réfléchir à la crise qui sévit actuellement", a ajouté la scientifique. Son équipe détient déjà l'ADN de l'animal grâce à un crâne, un bec, des vertèbres et des ailes du dodo retrouvés en 2006.

Pour y parvenir, les chercheurs comptent utiliser la technique CRISPR/cas9, appelée "ciseaux moléculaires". Grâce à ces derniers, l'ADN retrouvé sera découpé puis collé sur un ruban d'ADN d'un pigeon de Nicobar, un oiseau génétiquement proche du dodo. L’ADN obtenu sera placé dans un œuf, et l'embryon permettra de donner naissance à un animal hybride des deux espèces.

Le retour du mammouth laineux ?

Mais ce n'est pas tout. Le laboratoire de recherches spécialisé dans les biotechnologies, espère également pouvoir ressuciter le mammouth laineux, dont l'espèce a disparu il y a 4000 ans. Bien décidés à accomplir cet exploit, la start-up, vasée à Dallas au Texas, a levé 60 millions de dollars l'an dernier pour poursuivre le séquençage génétique du mammouth, débuté en 2021.

Tandis que des opposants pointent du doigt le fait que ces centaines de millions de dollars investis ne soient pas plutôt consacrés à la conservation des espèces aujourd'hui menacées, un autre projet de l'entreprise américaine vise à ressusciter le tigre de Tasmanie.