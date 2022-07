Cet été, découvrez ou redécouvrez le Centre-Val de Loire sans voiture !

Profiter du Centre-Val de Loire, de son patrimoine et de ses paysages sans avoir besoin de sa voiture ? C’est possible grâce au dispositif mis en place cet été par la Région et la SNCF ! De nombreuses offres sur les transports Rémi sont proposées pendant deux mois dont 100 000 billets de train à prix réduits à partir de ce vendredi 1er juillet, allant de 10 à 25 euros.

Des offres jumelées à un guide touristique régional lancé cette année comprenant 24 circuits à travers l'ensemble de nos départements. « Le but, c’est de découvrir de façon naturelle, paisible et sportive notre région », sourit Philippe Fournié, vice-président au Conseil Régional du Centre-Val de Loire en charge des mobilités. Au départ de la Touraine par exemple, pour découvrir le Château du Clos Lucé puis le ZooParc de Beauval ou encore du Berry avec le Château de Valençay jusqu’à la maison des Sancerre.

Les précisions de Philippe Fournié.