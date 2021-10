Cette femme de 24 ans a déjà 22 enfants et souhaite en avoir 100 (photos)

Christina Ozturk est une Russe de 24 ans. Originaire de Moscou, cette jeune femme espère de tout coeur réaliser un jour son rêve : avoir la plus grande famille du monde. Avec son riche mari Galip Ozturk, un célèbre hôtelier, la jeune femme qui vit aujourd'hui dans la ville côtiere de Batumi, en Géorgie, est déjà maman de 22 enfants.

Des mères porteuses

À 17 ans, Christina a donné naissance à Vika, sa fille ainée. Pour réaliser son rêve de famille très nombreuse, elle et son mari ont ensuite fait appel à des mères porteuses qu’ils ont grassement rémunérées (un procédé légal en Géorgie, ndlr).

Ainsi, en l'espace de seulement dix mois, le couple a accueilli dix enfants. "J’ai moi-même donné naissance à ma fille aînée, Vika, il y a six ans. Les autres enfants sont génétiquement les nôtres, de mon mari et moi, mais ils ont été portés par des mères porteuses", a raconté l'heureuse maman. "Elle est si facile à vivre. Elle a toujours un sourire sur les lèvres et pourtant, elle est timide et mystérieuse", a de son côté confié son époux Galip. "Elle est le genre de femme que j’ai toujours voulu avoir. C’est un diamant brut au coeur pur", a-t-il ajouté.