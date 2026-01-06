Cette star de "Stranger Things" est numéro un mondial avec son titre " End of Beginning"

Depuis ses débuts, Stranger Things entretient un lien fort avec la musique. Sa bande-son inspirée des années 80 a déjà relancé des classiques comme Running Up That Hill ou Master of Puppets. Le final de la saison 5, disponible depuis le 1er janvier, poursuit cette tradition avec des titres emblématiques de Prince.

Mais l’impact musical de la série ne se limite pas à sa BO. Plusieurs acteurs ont développé des carrières musicales remarquées, contribuant à prolonger l’influence culturelle de la fiction bien au-delà de l’écran.

Parmi eux, Joe Keery se démarque largement. Connu du grand public pour son rôle de Steve Harrington, l’acteur mène en parallèle une carrière musicale sous le nom de Djo. Son titre End of Beginning, sorti en 2022, connaît aujourd’hui une ascension fulgurante.

Déjà devenu viral sur TikTok en 2024, le morceau profite désormais pleinement de la conclusion de Stranger Things. Résultat : End of Beginning se hisse à la première place mondiale sur Spotify, avec plus de 6,5 millions d’écoutes quotidiennes.