Cette star de "Stranger Things" est numéro un mondial avec son titre " End of Beginning"
Publié : 6 janvier 2026 à 9h47 par Iris Mazzacurati
Révélé par Stranger Things, Joe Keery signe un succès musical planétaire. Son titre "End of Beginning" s’impose comme le tube mondial le plus écouté, dépassant même les dernières sorties de Taylor Swift après la fin de la série Netflix.
Depuis ses débuts, Stranger Things entretient un lien fort avec la musique. Sa bande-son inspirée des années 80 a déjà relancé des classiques comme Running Up That Hill ou Master of Puppets. Le final de la saison 5, disponible depuis le 1er janvier, poursuit cette tradition avec des titres emblématiques de Prince.
Mais l’impact musical de la série ne se limite pas à sa BO. Plusieurs acteurs ont développé des carrières musicales remarquées, contribuant à prolonger l’influence culturelle de la fiction bien au-delà de l’écran.
Parmi eux, Joe Keery se démarque largement. Connu du grand public pour son rôle de Steve Harrington, l’acteur mène en parallèle une carrière musicale sous le nom de Djo. Son titre End of Beginning, sorti en 2022, connaît aujourd’hui une ascension fulgurante.
Déjà devenu viral sur TikTok en 2024, le morceau profite désormais pleinement de la conclusion de Stranger Things. Résultat : End of Beginning se hisse à la première place mondiale sur Spotify, avec plus de 6,5 millions d’écoutes quotidiennes.
Un tube mondial devant Taylor Swift
Ce succès permet à Joe Keery de devancer Taylor Swift, dont le dernier single se retrouve momentanément relégué derrière le titre de Djo. End of Beginning frôle désormais les deux milliards de streams, confirmant son statut de tube mondial.
La dynamique est également visible en France. Le morceau progresse fortement dans le classement des singles, gagnant plus de 80 places en une semaine grâce à plus d’un million d’écoutes supplémentaires.
Une carrière musicale désormais bien installée
En 2025, Joe Keery a publié son troisième album, The Crux, salué par la critique. Il s’est également produit sur scène, notamment à Paris, dans une salle désormais jugée trop petite au regard de son succès actuel.
Dans plusieurs interviews, l’artiste explique entretenir des échanges créatifs réguliers avec d’autres acteurs-musiciens de Stranger Things, confirmant que la série a servi de véritable tremplin artistique.
Avec ce tube mondial, Joe Keery franchit un cap décisif et s’impose comme l’un des rares acteurs à réussir une transition musicale d’une telle ampleur.