C’est par un heureux hasard, et surtout un partenariat de longue date avec l’entreprise tourangelle Bière Truck, que les deux Loirétains se retrouvent mobilisés sur un évènement d’une telle ampleur. Et tout s’est fait il y a quelques semaines seulement. « L’appel d’offre a été fait par la mairie de Paris, qui a été remporté par une entreprise lilloise. Elle a sollicité Bière Truck, qui nous a sollicité à son tour, nous explique Xavier. On a fait une association tous les deux pour répondre à ces besoins ».

14 000 litres

Les entrepreneurs loirétains ont eu près d’un mois pour tout préparer, à savoir 10 000 litres de bière et 4 000 litres de soda, soit près de 10% de leur production annuelle. Mais le défi ne résidait pas dans la capacité de production, mais dans la logistique à mettre en place. « Si on veut tirer 14 000 litres de bière et soda en une soirée, il faut que la bière soit fraiche avant d’être passée au tirage. Il faut que les fûts soient disponibles. Ça représente 600 fûts de bière à livrer en camions-frigos. Donc ce n’est pas si simple ».

Mais le jeu en vaut la chandelle. Les fondateurs de la brasserie régionale sont des habitués des petits festivals, mais participer à un rayonnement aussi gros est une première. Une réussite serait un très joli coup de communication. « C’est pour nous une petite vitrine. On essaye de communiquer là-dessus pour montrer qu’on est capable de répondre à ce type d’évènement ».

Un Combi Volkswagen aménagé commercialisera donc uniquement les bières Octopus et les Cui-Cui Sodas dans une fan zone installée sur les Quais de Seine à Paris, entre le pont de la Concorde et le Pont Royal. Pour les touristes de passage, rendez-vous le 26 juillet prochain !