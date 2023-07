Chaleur : où se baigner à Orléans et ses alentours ?

Tour d’horizon des endroits pour piquer une tête cet été !

L’île Charlemagne à Orléans C’est au sein du parc de Loire, au sud d’Orléans, que se trouve cette aire de loisirs de 70 hectares organisée autour d’un plan d’eau en bord de Loire. Deux plages de sable fin sont accessibles gratuitement pour bronzer et se baigner. Il est aussi possible de s’initier au canoë-kayak, à la planche à voile ou au catamaran. Sur la terre ferme, du beach-volley, du VTT ou encore de l’accrobranche sont également proposés. Notez que la baignade est surveillée de 12h15 à 18h45. Plus d’infos ici. Base de loisirs du Parc de Loire – île Charlemagne, levée de la Chevauchée à Saint-Jean-le-Blanc (45 650)

Crédit: tourismeloiret.com

L’étang de la Vallée à Combreux Au cœur de la forêt d’Orléans, ce petit coin de paradis est parfait pour profiter d’un moment en famille entre plage de sable, étendue d’herbe et aires de pique-nique aménagées. En plus de la baignade surveillée tout au long de l’été, vous pouvez profiter de nombreuses activités à proximité : escape-game en extérieur, lancer de hache ou encore location de kayaks et de paddles. Plus d’infos ici. Base de loisirs de l’étang de la Vallée à Combreux (45 530)

Crédit: valdeloire-france.com

L’étang des Bois à Vieilles-Maisons-sur-Joudry Lui aussi au cœur de la forêt d’Orléans, l’étang des Bois à Vieilles-Maisons-sur-Joudry s’étend sur 16 hectares et propose de nombreuses activités tout au long de l’été en plus de la baignade surveillée. Plus d’infos ici. Base de loisirs de l’étang des Bois, route d’Orléans à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (45 260)

Crédit: tourismeloiret.com

Le lac de Châlette-sur-Loing Profitez des 200 mètres de plage de la base de loisirs du lac de Châlette-sur-Loing ! Sa zone de baignade propose deux profondeurs différentes : jusqu’à 90 cm pour les plus jeunes et jusqu’à 4 mètres pour les très bons nageurs. Comme ailleurs, de nombreux sports nautiques sont proposés sur place. Plus d’infos ici. Base de loisirs au lac de Châlette-sur-Loing, rue Gué aux Biche à Châlette-sur-Loing (45 120)

Crédit: tourismeloiret.com

L’étang du Puits à Cerdon Au sud de Sully-sur-Loire, dans un cadre naturel sauvegardé, le plus grand étang de Sologne propose un plan d’eau de 180 hectares ! Son site boisé, qui abrite une réserve ornithologique, est ouvert à la promenade et aux loisirs nautiques ainsi qu’à la baignade surveillée de 14h à 18h. Plus d'infos ici. Base de loisirs de l’étang du Puits à Cerdon (45 620)

Crédit: tourismeloiret.com

La prairie des étangs à Dordives Au cœur de la vallée du Loing, la plage de la Prairie des Étangs, à Dordives, est un lieu de baignade et de promenade calme et préservé, propice à la détente ou à la pratique des activités de plein air ! Plus d'infos ici. Plage de la prairie des étangs, rue de la Gare à Dordives (45 680)