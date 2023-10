Charles (L’amour est dans le pré) : "Oui, je suis amoureux !"

"Je connais bien Vibration, je vous écoute de temps en temps !". Auditeur de Vibration mais aussi candidat dans l’émission L’amour est dans le pré, Charles était avec Albanne, Elwis et Théo ce matin. L’agriculteur du Maine-et-Loire est revenu sur son expérience dans l’émission d’M6. "Elle est superbe ! Depuis le début, je suis resté moi-même d’un bout à l’autre. Bon des fois, j’avais tendance un petit peu à oublier que j’étais enregistré !", dit-il en rigolant. Une expérience qu’il recommande à tous les agriculteurs célibataires, "au moins de s’inscrire".

Et pour cause : l’émission lui aurait permis de retrouver l’amour, après plusieurs années de célibat. "Ah oui je suis amoureux ! On peut dire que je ne suis pas dispo", s’exclame le quadragénaire. Mais cet amour est-il partagé depuis avec Véronique, sa prétendante dans l’émission ? D’autant plus que des rumeurs le mettent en couple avec une mystérieuse autre femme... "(Rires). Vous aurez la suite au prochain épisode".

C’est raté pour lui tirer les vers du nez. On ne sait pas si son idylle avec Véronique se poursuit, toujours est-il que cette dernière lui donne de bonnes leçons de natation (elle lui apprend à nager dans l'émission). "Je nage plus comme un caillou", plaisante-t-il.

Très apprécié des téléspectateurs, Charles a vu les regards changer depuis sa participation. "Au début, personne ne me reconnaissait. Et maintenant les gens sont bienveillants envers-moi". Rendez-vous ce soir à 21h10 sur M6 pour en savoir plus sur son idylle avec Véronique. Pour rappel, le bilan de cette 18ème édition se fera en deux parties, les 13 et 20 novembre.