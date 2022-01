Châteauroux : des dépistages gratuits ce week-end place Gambetta

La ville de Châteauroux, en partenariat avec l’Agence régionale de santé, renouvelle l’opération de dépistage place Gambetta. Trois chalets et deux lignes de prélèvements seront installés entre samedi et lundi place Gambetta en centre-ville. Ces tests seront accessibles sans rendez-vous entre 13 et 17 heures. L’opération s’est révélée être un succès le week-end dernier. Plus de 430 tests antigéniques ont été réalisés selon la Nouvelle République.

Objectif, soulager les laboratoires et les pharmacies très sollicités depuis plusieurs semaines déjà. Dans l’Indre, le taux d’incidence frôle les 1700 cas pour 100 000 habitants, un chiffre légèrement en deçà de la moyenne régionale mais toujours en progression.