Châteauroux : Santa et Black M sur la scène du festival Darc

Le festival international Darc se tient à Châteauroux (Indre) jusqu’au 23 août. Il allie stage de danse, encadré par les professionnels les plus renommés, à des concerts tout public.

Ce vendredi 16 août, Santa se produira place Voltaire ce soir (29 euros). La jeune femme de 31 ans connait un succès grandissant depuis le lancement de sa carrière solo et son titre Popcorn salé. Une chanson qu’elle ne pensait pas sortir hors des murs de sa chambre un jour. "Popcorn salé me dépasse et j’accueille ce nouvel élan avec beaucoup de joie", expliquait-elle au micro de Vibration il y a quelques semaines. Un succès qui l’a encouragé à sortir son premier album Recommence-moi.

Leman assurera la première partie du concert ce vendredi soir. A partir de 20h45.

Black M se produira également place Voltaire. Ce sera mardi 23 août (33 euros). L’artiste chantera ses plus grands succès comme Sur ma route, et devrait aussi faire profiter son public avec les premiers extraits de son futur album La Légende Black dont la sortie est prévue le 13 octobre prochain.

Pour plus d’informations, direction le site officiel du festival Darc.