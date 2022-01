Châteauroux : une dizaine de points de collecte pour les sapins de Noël

Noël passé, vous songez peut-être à retirer les guirlandes et les boules de votre sapin. Mais où le déposer ? A Châteauroux, quatorze points de collecte sont installés jusqu’au 16 janvier.

Square Charles de Gaulle

Square Maréchal des Logis-Chef Harouna Diop (Beaulieu)

Angle Allée Jules Massenet et rue Claude Debussy (Le Fontchoir)

Angle rue Ernest Nivet et rue Jean Zay (Saint-Denis)

Rue de Vaugirad face l’Afpa

Place Saint-Hélène (centre-ville)

Place Saint-Christophe

Place des Sorbiers (grands champs)

Angle rue Montaigne et rue Pierre Loti (Saint-Jacques)

Rue Ampère – parking gymnase (Les Nations / L’Omelon)

Avenue des Marins – square

Parking Marcel Dussault – Avenue de la Châtre

Rue de Châtellerault

Angle Boulevard de Cluis et rue du 8 mai 1945

Seuls les sapins naturels – avec ou sans socle en bois, sacs bruns clairs en amidon de maïs, sacs Handicap International et Ok Compost, seront acceptés. Les sapins en plastique, naturels floqués ou colorés et les décorations ne le seront pas.

L’action vise à lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public, une « pratique peu écologique et surtout illégale », précise la métropole. L’ensemble des conifères récoltés sera valorisé sous la forme de compost.