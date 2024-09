Chaussures intelligentes : une révolution pour les personnes malvoyantes

Smartphone, smarthome et désormais, smartshoes. Mais cette innovation, tire son inspiration d'un drame familial. La grand-mère de l'épouse d'Ashirase (ingénieur à l'origine du projet), atteinte de déficience visuelle, a perdu la vie en se trompant de route et en tombant dans une rivière. Cet événement a poussé Ashirase à développer un dispositif capable de guider les personnes malvoyantes et ainsi prévenir ce genre de drame. Il en résulte une technologie unique, déjà en test au Japon.

Le dispositif repose sur une fine semelle, intégrée dans chaque chaussure, qui s’étend sous le talon et englobe une partie du côté droit du pied. À l’avant de chaque chaussure, des capteurs GPS discrets sont fixés et reliés par Bluetooth à un smartphone. L’application associée, « Ashirase », permet à l’utilisateur de renseigner oralement sa destination.

Une technologie de pointe et un coût raisonnable

En plus des vibrations, le smartphone diffuse des informations vocales pour rendre la navigation plus fluide et intuitive. Pendant le trajet, l’utilisateur peut recevoir des descriptions des lieux à proximité, comme des commerces, des cafés ou des bâtiments publics. Un système qui non seulement garantit une orientation précise, mais enrichit aussi l’expérience de la personne malvoyante en lui permettant de mieux appréhender son environnement immédiat.

Le dispositif Ashirase est actuellement proposé au Japon pour un coût de 350 €, auquel s’ajoute un abonnement mensuel de 3,50 € pour accéder à l’application et au service de guidage en temps réel. Une somme qui reste relativement accessible au vu des fonctionnalités offertes. Si cette innovation s’avère aussi efficace qu’espérée, elle pourrait offrir une solution précieuse aux 2 millions de personnes malvoyantes recensées au Japon.

Pour l’heure, ces chaussures équipées d’un GPS intelligent ne sont disponibles qu’au Japon. Cependant, au vu du potentiel de cette technologie, il est probable que Honda envisage un déploiement à plus grande échelle dans les années à venir. Cette invention pourrait non seulement transformer la mobilité des personnes malvoyantes, mais aussi ouvrir la voie à d’autres innovations dédiées à l’amélioration de leur autonomie.