Cher : un conseiller municipal dévoile des autocollants pour dire "halte au Grodégueu"

Décharge sauvage, masques ou déchets jonchant le sol... On a tous croisé ça et là des traces d’incivilités qui nous ont révolté. C’est aussi le cas de Philippe Fromion, conseiller municipal de Morthomiers dans le Cher.

Graphiste à la ville, il a créé un personnage que nous connaissons bien : monsieur Grodégueu, décliné en trois sous-catégories, comme le rapporte Le Berry Républicain :

le Grodégueu bâtisseur : plutôt que de déposer ses gravats en décharge, il préfère conduire jusqu'à la forêt ou le coin de nature le plus proche pour se débarrasser de tous les reliefs de ses travaux.

le Grodégueu Covid : plus récent, il sème ses masques un peu partout, mais pas dans les poubelles, en espérant que ça pousse ( ?)

Le but de monsieur Grodégueu : "sensibiliser les gens, toucher les jeunes et décourager le Grodégueu" au travers d’un autocollant "Halte au Grodégueu" et de fiches d'identification distribués à ses administrés.

Un concept que Philippe Fromion aimerait développer et proposer aux autres municipalités « pourquoi pas, créer d’autres plaquettes sur les incivilités constatées dans les villages (nuisances sonores etc.) »