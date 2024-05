Cheverny : des bénévoles recherchés pour la fête des vendanges

Avis aux bonnes volontés ! La fête des vendanges, prévue le 7 septembre prochain à Cheverny, en Loir-et-Cher, recherche des bénévoles. L’événement, organisé par le syndicat des AOC Cheverny & Cour Cheverny, revient pour une 13ème édition, avec randonnées, dégustations et animations musicales de nouveau au programme.

Les missions sont diverses, et vont de la vente de verres à l’animation, en passant par la logistique, la tenue du bar à vin, la propreté ou l’encadrement des randonnées. Il faut être disponible le jour-même, au minimum de 8h à 13h, de 13h à 19h ou de 18h à minuit, mais aussi la veille et le lendemain, pour assurer le montage et démontage du site.