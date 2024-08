Cinq personnes en garde à vue à Mâcon après la mort d’un jeune homme

Près d’un millier de personnes ont défilé dans les rues de Mâcon (Saône-et-Loire) ce dimanche pour rendre hommage à Numan. Le jeune homme de 19 ans a perdu la vie vendredi soir à la sortie d’une boite de nuit à Prissé.

Deux groupes se sont affrontés sur fond de rivalité amoureuse. Comme le rapporte le Journal de Saône-et-Loire, un groupe s’en est pris à la victime et à l’un de ses amis en les rouant de coups et avec une arme blanche. Transporté dans un état grave vers l’hôpital de Dijon, Numan est décédé samedi après-midi. Son ami, a été blessé à la tête et souffre de multiples fractures.

Hier, les deux personnes suspectées d’être les auteurs des coups se sont rendus à la police. Une enquête pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire est ouverte.