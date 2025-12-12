Claudio Capéo prochainement au CO’Met !

Claudio Capéo sera au Co'Met à Orléans le 13 février, l'artiste, bien connu des auditeurs de Vibration, revient pour enflammer l'après-match des Septors. Avec sa voix unique et ses tubes incontournables, Claudio Capéo est l’une des figures majeures de la variété française moderne. Un homme debout, Riche, Ta main : autant de titres qui promettent une fin de soirée festive et rythmée au CO’Met.

Infos pratiques : le showcase se tiendra le vendredi 13 février dès 18h30 au CO’Met d’Orléans. Les moins de 26 ans bénéficient de places à 5 € en catégorie 7 grâce au code YEPS45. Les billets sont disponibles à partir de 13 €. Le tram sera gratuit pour les spectateurs sur présentation du billet.

La billetterie est ouverte : l’occasion de réserver dès maintenant une soirée qui promet d'être festive.