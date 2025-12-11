Miley Cyrus dévoile le clip de "Dream As One" pour le nouvel opus d'Avatar

C’est l’événement cinématographique de cette fin d’année 2025. Avatar : De feu et de cendres, le troisième opus d’Avatar, réalisé par James Cameron, sortira le mercredi 17 décembre dans les cinémas de l’Hexagone. Une semaine avant la sortie de ce troisième volet, Miley Cyrus dévoile le clip de Dream As One, chanson extraite de la bande originale du film.

Miley Cyrus plongée dans l'univers d'Avatar

Miley Cyrus a coécrit et coproduit Dream As One avec Andrew Wyatt et Mark Ronson, avec la contribution notamment de Jonathan Wilson, Simon Franglen, Brandon Bost et d’autres collaborateurs.

Le clip, réalisé par le célèbre photographe Glen Luchford — également auteur des visuels de la pochette de l’album Something Beautiful — donne vie à l’univers de Fire and Ash grâce à des images cinématographiques audacieuses, renforçant les thèmes d’unité, de courage et de connexion portés par la chanson.