Taylor Swift révèle ses chansons préférées de son répertoire
Publié : 12 décembre 2025 à 9h51 par Iris Mazzacurati
De passage dans un talk-show américain, Taylor Swift surprend ses fans en dévoilant les deux chansons préférées de son immense répertoire. Un choix intime et évolutif, fait parmi près de 250 titres sortis en moins de vingt ans de carrière.
Avec douze albums et près de 250 chansons à son actif, Taylor Swift possède l’un des répertoires les plus riches de la pop mondiale. Invitée du Late Show With Stephen Colbert le 10 décembre, la chanteuse est confrontée à une question redoutable : quelles sont ses chansons préférées parmi toutes celles qu’elle a écrites et interprétées ?
L’exercice s’annonce délicat. La star l’avoue d’emblée : ses choix changent souvent. Son rapport à son répertoire évolue avec le temps, les souvenirs et les émotions du moment.
Des chansons préférées qui évoluent avec le temps
Après quelques instants de réflexion, Taylor Swift tranche pourtant. Sa première chanson préférée actuelle est “All Too Well (10 Minute Version)”, issue de l’album Red sorti en 2012. Une version longue devenue culte, souvent citée par les fans comme l’un de ses sommets artistiques.
La chanteuse explique aussi être très attachée à son dernier album, The Life of a Showgirl, paru en octobre 2025. Elle confie en être particulièrement obsédée ces derniers temps, preuve que son répertoire reste une matière vivante, jamais figée.
Mirrorball, l’autre favori de Taylor Swift
Pour compléter ce top très personnel, Taylor Swift cite Mirrorball, extrait de l’album Folklore (2020). Une chanson plus discrète, mais profondément symbolique dans son parcours. Elle révèle l’avoir réécoutée récemment après qu’une amie lui en a parlé, ce qui a influencé son choix sur le moment.
Ce détail confirme une chose : les chansons préférées de Taylor Swift ne sont jamais définitives. Elles dépendent de l’instant, de la mémoire et de l’émotion.
Un répertoire toujours en mouvement
Avec un répertoire aussi vaste, il est logique que les favoris de Taylor Swift évoluent sans cesse. Cette spontanéité renforce le lien avec son public, toujours curieux de découvrir quelles chansons touchent le plus l’artiste elle-même.