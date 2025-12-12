Taylor Swift révèle ses chansons préférées de son répertoire

Avec douze albums et près de 250 chansons à son actif, Taylor Swift possède l’un des répertoires les plus riches de la pop mondiale. Invitée du Late Show With Stephen Colbert le 10 décembre, la chanteuse est confrontée à une question redoutable : quelles sont ses chansons préférées parmi toutes celles qu’elle a écrites et interprétées ?

L’exercice s’annonce délicat. La star l’avoue d’emblée : ses choix changent souvent. Son rapport à son répertoire évolue avec le temps, les souvenirs et les émotions du moment.

Des chansons préférées qui évoluent avec le temps

Après quelques instants de réflexion, Taylor Swift tranche pourtant. Sa première chanson préférée actuelle est “All Too Well (10 Minute Version)”, issue de l’album Red sorti en 2012. Une version longue devenue culte, souvent citée par les fans comme l’un de ses sommets artistiques.