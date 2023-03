CO’Met à Orléans : l’agenda se remplit !

Cette programmation, on la doit à Paul Séchaud et son équipe d’Orléans Events, qui ont en effet la lourde tâche de remplir une salle que les professionnels du spectacle ne connaissent pas. « La particularité de CO’Met est qu’il est construit adossé à un équipement phare d’Orléans, qui est le Zénith ; qui a bientôt 30 ans, qui est une salle connue et reconnue. Ce qui permet de faciliter la promotion de ces équipements », nous explique Paul Séchaud.

Une réputation qui facilite donc un peu les choses, mais le directeur d’Orléans Events avoue également que les négociations sont parfois facilitées par les liens qui unissent la maison-mère, GL Events au niveau national et international, auprès de la profession des spectacles. « C’est grâce à un contact qu’on a depuis un certain temps au niveau international qu’on a pu mettre en avant la salle et obtenir l’accord pour une date de Sting ». Un véritable coup de maitre, le leader de Police n’ayant que 3 dates de concerts programmés cette année en France !

Travail dans l’ombre

Même si Paul Séchaud ne peut pas en dire plus pour le moment, d’autres discussions sont en cours pour annoncer prochainement, il l’espère, de jolis noms à CO’Met. À l’affut de toutes les opportunités, il évoque notamment la fermeture pour travaux de l’Accor Arena de Paris-Bercy en 2024, et la possibilité pour CO’Met de récupérer certaines dates. « Les spectacles devant continuer à se faire, les tourneurs élargissent, et envisagent d’autres destinations. On n’est vraiment pas loin de Paris (…) sur tout le bassin sud parisien et sur l’ensemble de la région centre, le complexe CO’Met permet de se projeter sur un weekend spectacle ici à Orléans, quand on est un habitant de ce territoire large, sud parisien ».

En parallèle, les équipes d’Orléans Events s’affairent également à remplir l’agenda du parc des expositions, du palais des congrès et de son auditorium. Cette autre salle de spectacle, d’une capacité de 1000 places assises et à l’acoustique travaillée, accueillera des concerts de musique classique ou encore des spectacles d’humoristes.