Co’Met Orléans Open : plusieurs stars du tennis attendues

Du jamais vu dans le Loiret. Pour sa 18ème édition, le tournoi de tennis orléanais – qu’il convient désormais d’appeler Co’Met Orléans Open en raison de son déménagement – bénéficiera d’un plateau exceptionnel, du 24 septembre au 1er octobre prochain. « La densité est au-delà de mes espérances », confie Didier Gérard, son directeur. S’il concède un petit regret quant à l’absence de Gaël Monfils, retenu ailleurs, il pourra compter sur cinq joueurs du Top 100 actuel et 15 anciens joueurs du Top 100.





Parmi les 19 inscrits pour le moment, le moins bien classé est 138ème au classement ATP, en l’occurrence le Français Hugo Grenier. Le contingent tricolore sera d’ailleurs conséquent (au moins 8 Français), avec la présence également d’Hugo Gaston, Constant Lestienne, Benjamin Bonzi et Arthur Cazaux, mais aussi de Benoit Paire (125ème à l’ATP), du lauréat 2016 Pierre-Hugues Herbert (397ème à l’ATP, invité par l’organisateur en simple et inscrit pour le double avec Nicolas Mahut) et surtout de Richard Gasquet (37 ans, 55ème à l’ATP, ex-numéro 7 mondial).

Quelques étrangers feront également le déplacement à Orléans, à commencer par le Belge David Goffin, 32 ans, ancien numéro 7 mondial (96ème actuellement) et vainqueur du tournoi en 2012. L’Américain Michael Mmoh, 89ème à l’ATP, est quant à lui actuellement tête de série numéro 2. Dans la liste des remplaçants, qui pourront potentiellement rejoindre Co'Met Orléans Open, figure également le nom du fantasque Italien Fabio Fognini, ex-numéro 7 mondial désormais 146ème à l’ATP.

A noter que cette année, l’entrée sera gratuite le dimanche 24 septembre pour suivre 6 matchs de qualification sur le court central de l’Aréna, avec des joueurs classés autour de la 200ème place mondiale. Pour le reste de la compétition, il faudra compter entre 13 et 25 euros par jour au tarif plein. Des réductions sont proposées pour les licenciés, les étudiants et les 6-16 ans.