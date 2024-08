Actuellement en tournée européenne, Coldplay ne ralentit pas le rythme. Le groupe, mené par Chris Martin, est en plein teasing de leur prochain album, "Moon Music". Ce disque, décrit comme le "deuxième volume" de leur précédent album "Music of the Spheres" sorti en 2021, comportera dix titres, dont le premier single, "FeelsLikeImFallingInLove", a déjà été dévoilé. Vous pouvez d'ors et déjà le précommander sur ce site .

View this post on Instagram

Et pour faire patienter les fans, Coldplay a annoncé la sortie d'un nouvel extrait "We Pray", prévu pour ce vendredi 23 août. Un titre collaboratif qui promet de faire sensation, avec une participation de la rappeuse anglaise Little Simz, de la star nigériane Burna Boy, la chanteuse chilo-palestinienne Elyanna, et de l'artiste argentine Tini Stoessel. Ce n'est pas la première fois que Coldplay s'associe à d'autres artistes pour enrichir leur palette musicale, et cette nouvelle collaboration pourrait bien renforcer l'engouement présent autour de "Moon Music".

Une tracklist prometteuse

La tracklist de "Moon Music" a également été dévoilée, laissant entrevoir une diversité de styles et de sonorités. Outre les déjà connus "FeelsLikeImFallingInLove" et "We Pray", l'album contiendra des titres comme "Jupiter", "Aeterna", "All My Love", ainsi qu’un morceau représenté par un emoji arc-en-ciel, rappelant l'approche créative utilisée dans "Music of the Spheres". Une autre collaboration notable sur l’album est celle avec Ayra Starr sur le titre "Good Feelings", déjà présenté en avant-première lors d’un concert à Rome.

1. MOON MUSiC

2. Feelslikeimfallinginlove

3. WE PRAY ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna and TINI

4. JUPiTER

5. GOOD FEELiNGS ft Ayra Starr

6. 🌈

7. iAAM

8. AETERNA

9. ALL MY LOVE

10. ONE WORLD

Une tournée aux chiffres impressionnants

En parallèle, Coldplay continue de battre des records avec leur tournée mondiale, "Music of the Spheres World Tour". Avec 945,7 millions de dollars de recettes et 8,8 millions de billets vendus depuis le lancement en mars 2022, cette tournée est devenue la plus lucrative de tous les temps dans la catégorie rock, dépassant même le record précédemment détenu par Elton John. Et ce n’est pas fini : avec 21 concerts restants, Coldplay pourrait bien devenir le premier groupe de rock à franchir le cap du milliard de dollars de recettes pour une seule tournée.