Il faut savoir que tous les ans, on compte des milliers de colis perdus et revendus dans leur emballage. Il s'agit le plus souvent de commandes qui n’ont jamais été distribuées, parce que l’adresse était pas la bonne, ou car elles n’ont jamais été réclamées. Et depuis 2022, les transporteurs n’ont tout simplement plus le droit de les détruire. Certains décident de les vendre à des commerçants.

Conséquences : ces derniers les revendent à leur tour à qui veut jouer. En effet, le contenu du colis reste secret et se vend à prix fixe, en moyenne, à quelques dizaines d’euros.

Sauf qu’il y a pas mal d’arnaques autour de cette pratique avec des faux sites d’achats de colis mystères, nous prévient Capital, qui nous donne un exemple : colisperdus.com.

Et finalement, même si l’entreprise vous envoie bien le colis que vous avez commandé, très souvent, vous risquez d’être déçus parce que vous recevrez des produits dont vous n’avez pas du tout besoin. Des produits, on vous le rappelle, que vous avez achetés.